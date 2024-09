Fazıl Say'dan Çin’e övgü: "Çin mucizesine tanıklık ediyoruz"

Fazıl Say, Çin’e 18 yıldır gittiğini ve en son 2019 yılında pandemi öncesinde bulunduğunu ifade ederek, Çin'in ulaştığı refah seviyesinin, hızlı ekonomik gelişimin ve toplumsal ruh halinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Say, Çin’deki insanların mutluluk, umut ve neşeyle dolu olduğunu, sokakların, şehirlerin tertemiz ve canlı olduğunu belirtti.

Fazıl Say'ın "Çin Üzerine" yazısının tamamı şu şekilde:

"2 haftalık bir Çin turnesinin ortasındayım, ilk kez boş günümdeyim, bu ülkede gözlemlediğim önemli değişimler olmuş, şaşırtıcı ve pozitif, ilginizi çekebilir, izninizle paylaşmak isterim.

Çin’e 18 yıldır geliyorum, en son Pandemiden önce 2019’da gelmiştim, çok şaşırdım gördüklerime pozitif olarak;

ülke inanılmaz güzel bir refah boyutuna ulaşmış, ekonomi harika işliyor, herkesin kendine yetecek tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumu oluşmuş, insanlar mutlu, neşeli,

her şeyden önce umut dolu, heyecan dolu geleceği kucaklayan bir toplumsal ruh oluşmuş, akşamları sokaklar, mekanlar hayat dolu, Şehirler yeni, pırıl pırıl tertemiz, şahane çağdaş mimari örnekleri her yerde, kültürel yükseliş çok hızlı ilerlemiş,

Sanata büyük yatırım nefis sonuçlar vermiş, yüksek seviye aydınlar, şahane salonlar, doluluk oranı, ilgi, dünya organizasyonu, her şeyiyle kültür iyi gidiyor Çin’de. Batıyı bu konuda yakalamışlar.

Özünü de kaybetmeden.

Toplumda dikkatimi ilk çeken ilk şey ise,

özellikle kadınlar mutlu ve özgüvenli.. Dünyanın her yerinden daha iyi durumda kadınlar.

Bu da bir devrim benim için.

Elbette bazı kısıtlamaları eleştirebilirsiniz, internet gibi, düşünce özgürlüğü gibi konular eleştiriliyor bildiğiniz üzere Çin’de , ben o derece sıkıntılı bulmadım bu durumu gözlemlerimde, yanılıyor da olabilirim, elbette konular vardır;

Kendime sordum, batı da çok mu her şey özgür? Her şey çok mu insani?

Hayır değil.

Burada değerler, ve kültürel tarih göreceli olabilir.

18 yıl önce ilk geldiğimde farklı bir Çin vardı.

Aradaki yıllarda gelişimi hissediyorduk,

Bu gelişimde

Pozitif anlamda 180 derece değişmiş buldum.

Çin , 1,5 milyar nüfusuyla, Avrupa’nın ve ABD’nin 5 katı. elbette kimi bölgede gelir dağılımı sıkıntıları da vardır, ama 1,5 milyar nüfuslu bir ülkede bu eşitliği, bu iyi ekonomiyi bu kültürel ve teknolojik her konudaki yükselişi alkışlamak gerek.

Büyük değil “çok büyük” başarı bu 20-30 yıllık gelişim. Dediğim gibi, “gözle görülür” bir toplumsal yükseliş. Heyecan dolu. 20. Yüzyılın ikinci yarısında Japonya’daki ekonomik - kültürel yükseliş gibi…

hatırlarsanız “Japon mucizesi” denilirdi.

Özellikle elektronikte. İşte şimdi bir “Çin mucizesi” oluşmuş, ve uzun vadeli..

Teknolojide, ve her şeyde.

Şu an,

Dünya üzeri en yaşanır ülke Çin olabilir.

Fazıl"