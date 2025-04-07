Temmuz zammı yaklaşıyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammı, milyonlarca emekli tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 14.469 TL olarak belirlenmişti. Peki, Temmuz zammı sonrası bu rakam ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun, beklentisini paylaştı.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Ocak, Şubat ve Mart aylarında açıklanan enflasyon verilerine göre emekliler şimdiden yüzde 10,06 oranında zammı garantilemiş durumda.
Bu oran, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27 ve Mart'ta yüzde 2,46 olarak gerçekleşen aylık enflasyonların toplamından oluşuyor. Gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine çevrildi.
uzman tahmini: 16.500 tl olabilir
SGK uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, Temmuz ayında uygulanacak 6 aylık enflasyon farkının SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 15 ila 16 arasında olacağını öngördüğünü belirtti.
Erdursun, "Temmuz ayında en düşük emekli aylığının 16.500 TL civarında olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.