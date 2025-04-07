Hastanelerde gizli tehlike: Yeni ölümcül bir tür tespit edildi

Araştırmacılar, 2011–2020 yılları arasında bölgede toplanan 126 örneği inceledi. Bulgular, bakterinin özellikle birçok antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğini ortaya koydu. Özellikle genellikle ilk tedavi seçeneği olan karbapenem grubuna karşı yüksek düzeyde direnç saptandı.

Uluslararası araştırma ekibi, incelenen örneklerin yüzde 97’sinde antibiyotik direncinin yayılmasında rol oynayan plazmid DNA’larının bulunduğunu tespit etti.

Birmingham Üniversitesi’nden Dr. David Cleary, çalışmayla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu tehlikeli A. baumannii türünün hastanelerde yayılmaya devam ettiğine dair yeni kanıtlar elde ettik. Ancak özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerden gelen veriler çok yetersiz. Bu hastalığın evrimini anlamak, yayılmasını önlemek ve etkili tedaviler geliştirmek açısından daha fazla veri kritik öneme sahip.”

Dr. Cleary, özellikle GC2 soyunun baskınlığı ve karbapenem direncinin yüksekliğinin, küresel sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Araştırmanın başyazarı ve Sultan Zainal Abidin Üniversitesi’nden Prof. Chew Chieng Yeo ise çoklu ilaç direncine sahip bakterilere karşı uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti:

“Bazı bölgelerde ciddi veri eksiklikleri var. Bu nedenle farklı ülkelerden gelen uzmanların birlikte çalışması, bu tür tehditlerin önlenmesi açısından hayati bir rol oynuyor.”