ABD tarifeleri sonrası Konukman uyardı: “Rekabet gücümüz sınırlı”

ABD'nin açıkladığı yeni gümrük tarifeleri Türkiye'de tartışma konusu oldu. Kimileri bu süreci bir fırsat olarak değerlendirirken, iktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

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ABD tarifeleri sonrası Konukman uyardı: “Rekabet gücümüz sınırlı”
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Ulusal Kanal’da yayınlanan Yeni Ufuklar programında Şule Perinçek’in konuğu olan Prof. Dr. Aziz Konukman, Türkiye'nin ABD pazarına rekabetçi olduğu tekstil ve ev eşyası gibi ürünlerle girebileceğini söyledi. Ancak bu ürünlerin getirisi düşük olduğuna dikkat çekti.

“Rekabet gücümüz olan ürünlerde zaten bir miktar satış yapabiliyoruz. Ancak bu ürünler pahalı değil. Bir tır gönderdiğinizde alacağınız para çok sınırlı,” ifadelerini kullanan Konukman, esas meselenin yüksek teknoloji ürünleri olduğunun altını çizdi.
Konukman’a göre, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatı toplam ihracatının yüzde 4'ünün altında kalıyor. Bu da uluslararası pazarda rekabet gücünü sınırlayan temel sorunlardan biri.

“Yüksek teknolojili ürünlerde hem talep hem de üretim kapasitesi açısından sıkıntılar yaşıyoruz. İstesek de arz kısıtımız var,” dedi.
Türkiye’nin ABD’ye yönelik ihracatında fırsatlar olsa da, mevcut üretim yapısı nedeniyle bu fırsatlardan sınırlı ölçüde yararlanabileceği değerlendiriliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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