Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınır hattında bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ermenistan ordusu, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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 Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşam saatlerinden 7 Nisan sabah 04.30’a kadar süren olaylarda, Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek bölgelerindeki Ermenistan birliklerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine belirli aralıklarla ateş açıldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusunun, açılan ateşlere karşılık verdiği ve bölgede tansiyonun yükseldiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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