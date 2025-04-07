Mahir Polat'ın son durum ne? Mahir Polat kimdir?

Hakkında “terör” soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilen Polat’ın geçmişi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Mahir Polat kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Mahir Polat kimdir?

1976 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Mahir Polat, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Ardından 2003’te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programına başladı.

2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde, müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde 2011–2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine dersler verdi. 2009 yılında başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde devam etmektedir.

Meslek hayatına 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde adım atan Polat, 2009’dan itibaren Vakıf Uzmanı olarak görev yaptı. 2014–2016 yıllarında Akaretler Atatürk Müzesi, 2016–2019 yılları arasında ise Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürlüğünü yürüttü. Bu süreçte çok sayıda müze projesinde yer aldı ve restorasyon çalışmalarına katkı sundu.

Tarihi ve kültürel çevre koruma, müzecilik, dinsel kültürel miras, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında akademik çalışmaları bulunan Mahir Polat; Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye ve Vakıf Uzmanları Derneği gibi kurumların da üyesidir.