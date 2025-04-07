Bakan Şimşek’ten kritik açıklama: Gümrük vergileri Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Ankara’da düzenlenen IV. Tarım Orman Şurası “Tarım Ekonomisi Atölyesi” programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ekonomi ve tarım sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gümrük vergilerinin Türkiye’ye olası etkisine değinen Şimşek, iç talep odaklı büyüme stratejisine vurgu yaparak, "Gümrük vergilerinin bize yansımaları sınırlı olacak" dedi.

“İÇ PAZAR BELİRLEYİCİ ROLDE”

Ekonomim'e göre, küresel ticaret politikalarındaki belirsizliğe rağmen Türkiye'nin, diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmesini iç pazar odaklı yapısına bağlayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı: "GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır"

TARIM TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK SEKTÖR

Şimşek, tarımın Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin dünyanın en büyük 7. tarım üreticisi, Avrupa’da ise ilk sırada yer aldığını belirten Şimşek, tarım sektörüne verilen desteklerin süreceğini söyledi: "Tarım sektörünü önceliklendirmeye devam edeceğiz. Çiftçilere güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Tarımda kullanılan kredilerin faizinin yüzde 70'ini Hazine olarak biz destekliyoruz, biz ödüyoruz."

Küresel ekonomideki en büyük problemin belirsizlik olduğunu dile getiren Şimşek, ekonomik güvenliğin, milli güvenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. Tarımın da bu çerçevede ele alınması gerektiğini söyledi.

Şimşek ayrıca, Türkiye'nin borcunun milli gelire oranının düşük olmasının büyüme açısından engel teşkil etmediğini ifade etti.