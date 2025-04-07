Tarife belirsizliği kripto piyasasını sarstı: Bitcoin 75 bin doların altına indi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 185 ülkeye yönelik yeni bir gümrük tarifesi uygulayacağını duyurması, finansal piyasalarda tedirginliğe yol açtı. Küresel ekonomide ticaret savaşlarının yeniden alevlenebileceğine dair artan endişeler, kripto para piyasalarını da derinden etkiledi. Özellikle lider kripto para birimi Bitcoin, sert bir düşüşle 75 bin doların altına indi.

CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 74 bin 980 dolara kadar geriledi. Söz konusu düşüş, son haftalarda 80-85 bin dolar bandında işlem gören Bitcoin’in güçlü destek seviyesinin altına sarkmasına neden oldu. Haftalık bazda ise Bitcoin hâlâ yüzde 8,36 oranında pozitif bölgede yer alıyor.

PİYASA DEĞERİNDE MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

Kripto para piyasasının genel değeri de ciddi darbe aldı. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 10,58 azalarak 2 trilyon 390 milyar dolara düştü. Bu düşüş, sadece Bitcoin’i değil; tüm altcoin piyasasını etkiledi.

Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH) da sert bir şekilde düşüşe geçti. Son verilere göre ETH, yüzde 22 oranında değer kaybederek 1421 dolara kadar geriledi. Bu, Ethereum’un son aylardaki en sert günlük düşüşlerinden biri oldu.