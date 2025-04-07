Neoliberal politikaların sonu: Siyaset ve ekonomi eşzamanlı çöküyor

ABD'nin yıllardır birçok ülkeye model olarak sunduğu neoliberal politikaların da sonuna gelindi.

Ekonomik sistemin çöküşüyle birlikte, ABD’nin siyasi üstünlüğü de ciddi anlamda sarsıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, “Sadece ekonomik sistem değil, siyasi sistem de çoktan çökmüş durumdadır.” görüşünde birleşti.

ABD rotasını değiştiriyor

Washington yönetimi üretime yönelme kararı alırken, neoliberal modelden radikal biçimde uzaklaştı. Bu karar, uzun yıllar boyunca savunulan ekonomik politikaların sürdürülemez hale geldiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre 80 yıldır ABD öncülüğünde sürdürülen tek kutuplu dünya düzeni artık tarih oldu.

"80 yıldır tek kutuplu ABD önderliğinde bir dünya söz konusuydu. Artık bunun son bulduğunu görüyoruz."

Trump’tan dikkat çeken açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemde yaptığı açıklamalar, gelinen kırılma noktasının en açık göstergesi oldu. Avrupa Birliği’nden desteğini çekme sinyali veren Trump, Ukrayna’ya yardımların askıya alınması ve NATO harcamalarına dair üye ülkelere yapılan baskılarla ABD’nin küresel angajmanlarını adım adım terk ettiğini ilan etti.

"Avrupa Birliği’nden elini çekmesi, Ukrayna’ya yardımı kesmesi, NATO harcamalarında baskı kurması… Bunlar, neoliberalizmin dayandığı birçok varsayımdan vazgeçildiğini gösteriyor."

Çin'in teknolojik devrimi dengeleri sarstı

Öte yandan Çin’in gerçekleştirdiği teknolojik devrim, yalnızca ekonomik değil jeopolitik dengeleri de değiştirdi. ABD merkezli finans sisteminin etkisini yitirmeye başlamasıyla birlikte, dünya ekonomisinin yorumlanma biçimi de değişti.

"Dünya değişti. Çin teknolojide devrim yaptı. ABD’ye kafa tutar hâle geldi."

borsalarda dalgalanma büyüyor

ABD’nin dış ticaret politikasındaki ani değişiklikler de piyasalarda etkisini göstermeye başladı. Yeni açıklanan gümrük tarifeleri, küresel borsalarda ciddi kayıpları beraberinde getirdi.