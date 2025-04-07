Gürcistan'da Acara Hükümet Başkanlığına Sulkhan Tamazaşvili atandı

Gürcistan'da 4 Nisan 2025'te görevinden istifa eden Tornike Rijvadze'nin yerine, Sulkhan Tamazaşvili, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak seçildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gürcistan'da Acara Hükümet Başkanlığına Sulkhan Tamazaşvili atandı
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Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, bölgenin hükümet başkanı ve kabinesine güvenoyu oylaması için Batum'da toplandı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin sunduğu aday olan Tamazaşvili ile oluşturduğu kabine, konseyin 12 üyesinin oyuyla onaylandı.

1983 doğumlu olan Tamazaşvili, yıllar içinde Gürcistan İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuş bir isim.

RİJVADZE 4 NİSAN’DA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, 4 Nisan’da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Yaklaşık 7 yıl boyunca bu görevi yürüten 36 yaşındaki Rijvadze, "Artık yeniliğin zamanı geldi ve bir sonraki başkana başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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