Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler: ‘Ekmek davamız onur davasına dönüştü!’

İzmir'in Çiğli ilçesinde, CHP’li belediyenin seçim sonrası işten çıkardığı kadın işçiler, İzmir’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezine doğru yürümek için harekete geçti.

"1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin günü olan bu anlamlı günde, ADALET isteyen tüm emekçilerle omuz omuza yürüyeceğiz."

31 Mart seçimlerinden sonra, başkanı değişen Çiğli Belediyesi’nde parti içi çekişmeler artarken, emekçiler bu durumdan olumsuz etkilendi. Seçim öncesi "keyfi ve kötü niyetli alım" gerekçesiyle, 10 Haziran 2024’te tek bir mesajla işten çıkarılan 300 işçi, işlerine geri dönme mücadelesi veriyor.

"Ekmek davamız artık bir onur davasına dönüşmüş durumda. Bizler, emeğiyle yaşayan insanlar olarak, bu sorunun Çiğli Belediyesi yönetimiyle çözülebileceğine inancımızı yitirdik."

Aradan geçen 10 ay boyunca Belediye yetkilileriyle yapılan görüşmelerden sonuç alamayan kadın işçiler, çözüm için CHP Genel Merkezine yürüme kararı aldı.

"Yolumuz, ADALET diyerek yola çıkan CHP Genel Merkezi’nin önü olacak! Çünkü biz, sadece işimizi değil, aynı zamanda hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu istiyoruz. 1 Mayıs’ta Çiğli Belediyesinden çıkarılan kadın emekçiler olarak, Ankara’ya, CHP Genel Merkezi önüne yürüyoruz."