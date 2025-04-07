Milli Eğitim Bakanlığı’nda mülakat krizi: Binlerce öğretmen haklarını arıyor

Mülakat mağduru öğretmenler, 155 gündür seslerini duyurabilmek için çaba sarf ediyor. Bin 611 öğretmen, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda aldıkları yüksek puanlarla atamayı hak ettiklerini, fakat mülakatlarda elendiklerini ifade etti.

Aynı okuldan, aynı komisyondan mülakata giren herkesin performansı mı düşüktü? Bize düşük puan verip, "Hayırlı olsun" diyen komisyonlar, düşük performansımızı mı tebrik etti?"

Mağdur öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptı. Basın açıklamasını yapan öğretmen Sevgi Süle, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz’ın, yapılan hataları itiraf ettiğine dikkat çekti.

"Nazif Yılmaz, "Bazı iller bonkör, bazı iller cimri davranmıştır." dedi. Mahkemelerle ve tutanaklarla yapılan yuvarlamalar ortada... Şehirler arası komisyonlar arasında büyük puan farkları var, adaletsizlikler gözler önüne serilmiş durumda"

Öğretmenler, yaşadıkları mülakat sürecini Ulusal Kanal’a anlattı:

"2023 yılında KPSS’de 82 puan alarak 773. sırada yer aldım ve kontenjana girdim. 20 bin atama yapılacağı belirtilmişti, branşıma ise 796 atama verildi. Bu kontenjan içindeydim ama mülakatta elendim."

"Mülakatım gayet iyi geçmişti, verilen puan ise yuvarlamadan başka bir şey değildi. KPSS’de 80.3 puanım varken, mülakatta sadece 80 puan aldım."

"İstanbul Kadıköy 22. komisyonda sıralamaya girdim. Mülakattan önce 586. sıradaydım, fakat mülakattan sonra 0,35 puan verildi ve sıralamam 1048’e geriledi. Atanacak durumdaydım ama atanamadım."