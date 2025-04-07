Meteoroloji'den 8 ilde kuvvetli yağış uyarısı!

MGM tarafından yapılan açıklamada, "08.04.2025 Salı günü, güneydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güney, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Ayrıca, Çanakkale-İstanbul yolunda da kar yağışının etkili olacağı bildirildi.