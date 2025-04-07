Esenyurt’ta sokak ortasında infaz girişimi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenyurt’un Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkay Y. isimli şahıs sokakta yürüdüğü sırada motosikletle yaklaşan kişi ya da kişilerce hedef alındı. Açılan ateş sonucu vücuduna iki kurşun isabet eden Berkay Y., kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Berkay Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtığı öğrenildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.