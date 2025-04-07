Ulusal Kanal’dan bayram rekoru: 54 milyonluk teşekkür

Ramazan Bayramı tatilinde YouTube ekranlarının en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan 9 günlük bayram tatilinde Ulusal Kanal, YouTube'da 54,4 milyon görüntüleme alarak zirveye yerleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ulusal Kanal’dan bayram rekoru: 54 milyonluk teşekkür
Yayınlanma:

Ramazan Bayramı tatilinde YouTube ekranlarının en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan 9 günlük bayram tatilinde Ulusal Kanal, YouTube'da 54,4 milyon görüntüleme alarak zirveye yerleşti.

Ulusal Kanal’dan bayram rekoru: 54 milyonluk teşekkür - Resim : 1

 İzlenme sayısını sosyal medya hesabından duyuran kanal, "Türkiye, bayramda bizi izledi! 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde YouTube’da 54,4 milyon görüntüleme ile en çok izlenen TV kanalıyız. Teşekkürler Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

Kanalın başarısı, dijital platformlara yönelen televizyon yayıncılığı açısından da dikkat çekici bir örnek oldu. 

Temmuz zammı yaklaşıyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Temmuz zammı yaklaşıyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Ekonomi
Adıyaman'da toz taşınımı şehri felç etti!Adıyaman'da toz taşınımı şehri felç etti!Yurt
ulusal kanal izlenme
Günün Manşetleri
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Milli Eğitim Bakanlığı’nda mülakat krizi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
86 tutuklama, onlarca silah ele geçirildi
Yeni ölümcül bir tür tespit edildi
Bakan Şimşek’ten kritik açıklama
Özgür Özel yeniden CHP genel başkanı seçildi
Doğu Perinçek'ten sokak eylemleriyle ilgili dikkat çeken uyarı!
Bir bayram tatili daha hüzne dönüştü
Ukraynalı komutanların toplantısını hedef aldı
Çok Okunanlar
İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!" İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!"
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? 700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor?
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!