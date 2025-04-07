Ulusal Kanal’dan bayram rekoru: 54 milyonluk teşekkür

Ramazan Bayramı tatilinde YouTube ekranlarının en çok izlenen televizyon kanalı belli oldu. 29 Mart - 6 Nisan tarihlerini kapsayan 9 günlük bayram tatilinde Ulusal Kanal, YouTube'da 54,4 milyon görüntüleme alarak zirveye yerleşti.

İzlenme sayısını sosyal medya hesabından duyuran kanal, "Türkiye, bayramda bizi izledi! 29 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde YouTube’da 54,4 milyon görüntüleme ile en çok izlenen TV kanalıyız. Teşekkürler Türkiye!" ifadelerine yer verdi.

Kanalın başarısı, dijital platformlara yönelen televizyon yayıncılığı açısından da dikkat çekici bir örnek oldu.