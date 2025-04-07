Adıyaman'da toz taşınımı şehri felç etti!

Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz taşınımı, şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğü kentte, park halindeki araçlar da tozla kaplanmış durumda.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Adıyaman'da toz taşınımı şehri felç etti!
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Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan toz taşınımı, özellikle şehir merkezinde önemli bir görüş mesafesi sorunu yaratıyor. Şehirdeki toz bulutları nedeniyle araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı, yaya trafiğinde de zorluklar meydana geldiği belirtiliyor.

Park halindeki araçların üzeri tozla kaplanırken, bazı bölgelerde trafik akışında aksamalar yaşandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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