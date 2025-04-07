9 suç örgütü çökertildi: 86 tutuklama, onlarca silah ele geçirildi

Örgüt, haraç vermeyi reddeden işletmelere motosikletli tetikçiler aracılığıyla silahlı saldırılar düzenliyordu.

Çeteye yönelik ilk operasyon 2023 yılının Haziran ayında düzenlenmişti. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınmış, 13’ü tutuklanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyon kapsamında 13 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik tüfek ve 3 av tüfeğinin ele geçirildiğini açıklamıştı. Ancak örgüt lideri Sayal'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Son olarak Yunanistan güvenlik güçleri, Sayal’ın çeteyi Atina’dan yönettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, geçen hafta marinada demirleyen lüks bir tekneye düzenlenen baskında, 13 ayrı suçtan aranan Sayal gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Sayal’ın Türkiye’ye iadesi için yasal süreci başlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19–27 Mart tarihleri arasında 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda çete elebaşlarının da aralarında bulunduğu 142 şüpheli gözaltına alındı; 86’sı tutuklandı, 19 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti

Nitelikli yağma

Kasten öldürmeye teşebbüs

Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama

Silah ve mühimmat kaçakçılığı

Tefecilik

çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.