Giresun'da feci kaza! Otomobil kamyonetle çarpıştı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen korkunç kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Giresun'da feci kaza! Otomobil kamyonetle çarpıştı
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Giresun'un Bulancak ilçesi Sanayi Mahallesi’nde, 57 yaşındaki Aytekin Bekdemir'in kullandığı otomobil, 69 yaşındaki A.K.’nin kontrolündeki kamyonetle çarpıştı. Kaza, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla sağlık ve güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Bekdemir'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı Bulancak Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aytekin Bekdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında, kamyonet sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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