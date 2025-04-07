Karagöz ile Hacivat beyazperdede: “Hay Hak” animasyon filmi 18 Nisan’da vizyona giriyor!

TRT Diyanet Çocuk’un sevilen yapımlarından biri olan “Hay Hak”, bu kez sinema filmi formatıyla izleyicinin karşısına çıkıyor. Geleneksel Türk gölge oyununun kült karakterleri Karagöz ve Hacivat, çağdaş animasyon teknikleriyle hazırlanmış uzun metrajlı bir yapımda yeniden hayat buluyor.

TRT ortak yapımı olan “Hay Hak Karagöz Hacivat”, 18 Nisan'da sinemalarda gösterime girecek. Film, hem çocuklara hem de Karagöz ve Hacivat kültürünü bilen yetişkinlere nostaljik ve eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Filmde, Hacivat ve Karagöz'ün yıllar sonra köylerine geri dönmesiyle başlayan hikâye, ikilinin iyi niyetle giriştiği işlerin büyük bir karmaşaya yol açmasını konu alıyor. Nüfustan bile silindiklerini öğrenen Karagöz ve Hacivat, köy halkının sevgisini kazanmak için yardım etmeye başlar. Ancak bu yardımlar, her defasında felakete dönüşür. Kaosun ortasında ise izleyiciye, birlik ve dayanışmanın anlamı mizahi bir dille aktarılıyor.

Bir yılı aşkın bir sürede titizlikle hazırlanan film, özgün çizimleri, güçlü hikayesi ve karakterlerinin kendine özgü üslubuyla dikkat çekiyor. Gölge oyununun klasik motifleri, modern animasyon teknolojisiyle yeniden şekilleniyor. Yapım, geleneksel mizah anlayışını modern komedi unsurlarıyla harmanlayarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

Filmin yapım sürecinde çocuk gelişim uzmanları, pedagoglar ve çocuk psikologları da sürece katkı sundu. Yönetmenliğini Kenan Aktaş’ın, yapımcılığını ise İsa Doğmuş’un üstlendiği film, çocuklara uygun içeriklerle, eğlenceli ve güvenli bir sinema deneyimi vadediyor.