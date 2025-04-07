Sahte kadın profilleriyle tuzak kurdular: 500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı

Olay, 6 Ekim 2023’te Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir vatandaşın dolandırıldığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Mağdur, sosyal medyada tanıştığı bir kadınla mesajlaştığını, kısa süre sonra farklı bir numaradan aranarak görüştüğü kişinin “18 yaşından küçük bir çocuk” olduğunun söylenip kendisine dava açıldığının bildirildiğini anlattı.

Ardından kendilerini “uzlaştırmacı” olarak tanıtan kişilerle görüşen mağdur, WhatsApp üzerinden gönderilen sahte belgeler ve raporlar karşılığında, dosyanın kapatılması bahanesiyle 7 kez toplam 310 bin 670 TL ödeme yaptığını belirtti. Kendi yaptığı araştırmalar sonucunda dolandırıldığını fark edince jandarmaya başvurdu.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, ilk etapta 8 şüpheli tespit edildi. MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait banka hareketleri, geçmiş kayıtlar ve telefon trafiği incelenerek 14 şüpheli daha belirlendi. Böylece çetenin toplam 22 kişiden oluştuğu tespit edildi.

Son iki yılda şüphelilerin hesaplarında 500 milyon TL'nin üzerinde para hareketi tespit edildi. Şüphelilerden 9’unun halihazırda nitelikli dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Tutuklu olmayanlara yönelik 11 Mart’ta 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin, İzmir, Adana, Hatay ve Mardin’de yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 13 cep telefonu, bir flash bellek, bilgisayar, ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli, 13 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çete içinde yönetici pozisyonda olan “Pablo” lakaplı B.E., 12 Mart’ta Adana’da yakalanarak tutuklandı. Çetenin lideri olduğu değerlendirilen ve sahte kimlikle yurtdışında bulunduğu belirlenen B.İ.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.