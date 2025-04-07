MHP'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' kararı! Şikayetten vazgeçtiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2020’de dönemin CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zincirleme şekilde suç ve suçluyu övme” iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun milletvekilliği sıfatının 14 Mayıs 2023 seçimleriyle sona erdiğini, bunun ardından hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamanın başladığını ve duruşmanın 10 Nisan 2025 tarihine ertelendiğini belirtti.

Açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Terörsüz Türkiye ve bölgesel barış hedefiyle yürütülen politikalar” doğrultusunda şikayetten vazgeçilmesi yönünde talimat verdiği kaydedildi. Bu talimat üzerine hazırlanan dilekçenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

Feti Yıldız, açıklamasında mahkemeye iletilen şikayetten vazgeçme dilekçesinin içeriğine de yer verdi.