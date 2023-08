TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan kritik mesajlar! Toplantıya Bakan Fidan da katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14'üncü Büyükelçiler Konferansı kapsamında yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçileri kabul etti. Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı programda büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

Dünyanın yeniden yapılandığı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis tören salonunda düzenlenen programda “Türkiye Yüzyılı’nda Dış Politikamız” başlıklı konferansa da atıfta bulunarak dış politika ve büyükelçilerin önemine dikkat çekti.

Türkiye’nin önünde büyük hedefler bulunduğunu belirten TBMM Başkanı Kurtulmuş, bu hedeflerin gerçekleşmesi için de “Sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı” için ciddi bir gayretle çalışılması gerektiğini vurguladı.

- Sözünüzün güçlü olması, haklı olması doğru projeleri doğru fikirleri doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli ama bu tek başına yeterli değil. Eğer sözünüzün arkasına güç koyamıyorsanız, bu gücü sözünüzün arkasında koyamıyorsanız sadece doğru söz söyleyen bir ülke olursunuz. Onun için önümüzdeki yüzyılın en temel özelliklerinden birisi, Türkiye’nin hem sözünü güçlendireceğiz, hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz. Bu çerçevede dış politikada özellikle son yıllarda izlediğimiz gerçekten takdire şayan gelişmenin altını çizmek istiyorum. Dış politika artık sadece Dışişleri Bakanlığının icra etmiş olduğu bir politika olmanın çok çok ötesindedir. Dış politikanın içerisinde savunma diplomasisinden, milli istihbarat teşkilatının faaliyetlerine, Türkiye’nin yumuşak güç unsurları olan ve her birinizin büyük destekler verdiğiniz, TİKA’dan, Yurtdışı Türklere, Yunus Emre Enstitüsüne kadar yumuşak güç faaliyetlerimizle dünyada sözümüzü çok daha güçlü hale getirecek bir dönemi yaşıyoruz. Bunu daha da güçlendireceğiz Türkiye’nin savunma sanayinde yaptığı her ileri adım, aynı zamanda dış politikadaki sözünü kuvvetlendirdiği bir argümanıdır. Türkiye’nin yumuşak güç unsurları olan bu kurumlarımızın yurtdışında açtığı her bir şube, aslında bizim sözümüzü çok daha fazla güçlendirdiğimiz bir dönemin işaretidir. Dolayısıyla bu sefer hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sözümüzün güçlü, doğru, çözüm üretici ve gerçekten dünyada ses getirici olabilmesi, aynı zamanda arkasındaki çok tesirli bir güce sahip olmamızla mümkündür.