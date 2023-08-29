Ticaret Bakanı Ömer Bolat Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Irak Başbakanı es-Sudani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat şu ifadeleri kullandı:

- Bölgemiz için stratejik önemi haiz Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın işbirliği halinde çalışmayı arzuladığımızı ve başta müteahhitlik sektörümüz olmak üzere Irak'ın gelişimine katkı sağlayacak tüm projelerde firmalarımızın aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade ettik. Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti.

Bakan Bolat, firmaların da görüşmede işbirliği taleplerini bizzat Başbakan es-Sudani'ye aktarma fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Sayın Başbakan'a firmalarımıza güveni ve iş insanlarımızın sorunlarının çözümüne ilişkin güçlü iradesi, ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine dönük destekleri ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." dedi.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davut Selman ile de bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti: