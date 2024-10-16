TRT Genel Müdürü'nün açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İran'a güvence

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'a yönelik açıklamalarının ardından İran Kültür Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Altun, Türkiye ve İran arasındaki dostluğun karşılığını vurgulayarak, bu yönde kararlı tutumunu yineledi.

Fahrettin Altun, görüşmede “Türk hükümetinin istikrarlı yaklaşımının, İran İslam Cumhuriyeti milleti ve hükümetiyle mevcut tüm alanlarda dostluğu güçlendirmek ve ilişkileri artırmak olduğunu, buna aykırı hiçbir sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin düşünce tarzıyla ve yaklaşımıyla hiçbir ilgisi yoktur.”” dedi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın "İran'ı rahatsız ettiği" şeklindeki açıklamalar, kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sobacı'nın görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.