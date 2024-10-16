TRT Genel Müdürü'nün açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İran'a güvence

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'a yönelik açıklamalarının ardından İran Kültür Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
TRT Genel Müdürü'nün açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İran'a güvence
Yayınlanma: Güncellenme:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın İran'a yönelik açıklamalarının ardından İran Kültür Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Altun, Türkiye ve İran arasındaki dostluğun karşılığını vurgulayarak, bu yönde kararlı tutumunu yineledi.

Fahrettin Altun, görüşmede “Türk hükümetinin istikrarlı yaklaşımının, İran İslam Cumhuriyeti milleti ve hükümetiyle mevcut tüm alanlarda dostluğu güçlendirmek ve ilişkileri artırmak olduğunu, buna aykırı hiçbir sözün, Türkiye Cumhurbaşkanı ve hükümetinin düşünce tarzıyla ve yaklaşımıyla hiçbir ilgisi yoktur.”” dedi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın "İran'ı rahatsız ettiği" şeklindeki açıklamalar, kamuoyunda büyük tepki toplamış ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sobacı'nın görevden alınması için çağrıda bulunmuştu.

Doğu Perinçek: ‘TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalı’Doğu Perinçek: ‘TRT Genel Müdürü derhal görevden alınmalı’Siyaset
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyorİran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyorDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

türkiye iran fahrettin altun
Günün Manşetleri
Güvenpark saldırısı davasında karar
Özgür Özel, Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret edecek
5 şehirde okullar tatil edildi
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama
Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Türkiye'ye geliyor
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumluları etkisiz hale getirildi
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru bulundu!
CHP, DEM Parti ile el sıkışmaya destek verdi
Çok Okunanlar
16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi Güneydoğu'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi
Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı! Rojin’in ilk muayene sonuçları çıktı!
MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi MSB: 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama Malatya'daki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama