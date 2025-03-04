Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu: Zelenski tartışması sonrası şok karar

ABD Başkanı Donald Trump, Volodimir Zelenski ile Oval Ofis'teki tartışmasının ardından Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldı. Ukrayna Parlamentosu ise Trump'a adeta özür niteliğinde bir mesaj gönderdi. Mesajda, barış için gösterdiği çabalar nedeniyle Trump’a teşekkür edildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu: Zelenski tartışması sonrası şok karar
Yayınlanma:

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları durdurdu. ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın, Oval Ofis'te Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenski’nin Ukrayna barış anlaşmasının detaylarını görüşmeyi reddettiği sürece Oval Ofis’e dönmeyeceğini belirtti. Vance, "Avrupalıların Kiev’e destek açıklamalarının kamuoyunda yaptığı etkiyi umursamıyor," dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, Kiev için güvenlik garantileri konusunda en iyi seçeneğin, "Amerikalılara Ukrayna'nın geleceği hakkında ekonomik bir perspektif kazandırmak" olduğunu vurguladı.  Ukrayna Parlamentosu ise ABD Başkanı Trump'a, adeta özür niteliğinde bir mesaj gönderdi.

Parlamento, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut destek için teşekkür etti. Mesajda, “Ukrayna Radasi, özellikle kritik minerallerin keşfi alanında ABD ile stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi gerektiğini" belirtti.

Emekliler dikkat: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam gelecekEmekliler dikkat: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam gelecekEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

donald trump Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı deprem için uyardı
Çayırhan madencileri ikinci iftarı mücadeleyle açtı
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
Edip Akbayram, son yolculuğuna uğurlandı
Bilirkişi davasında karar
Polis memuru Nihat Karakoca’yı şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
Borsa İstanbul’da operasyon
Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Toz yapan kütle Türkiye'ye giriyor
Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu
Çok Okunanlar
Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller.... Doğum oranı en yüksek iller belli oldu! İşte o iller....
İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi? İslam Memiş uyardı: Altın mı Bitcoin mi?
Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı! Bankada parası olanlar dikkat! Uzmanlar "Sessiz hırsız" için uyardı!
Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri Elektrik kesintisine hazır olun:4 Mart 2025 İstanbul elektrik kesintileri
Akaryakıta indirim geldi! Akaryakıta indirim geldi!