Trump, Ukrayna'ya yardımı durdurdu: Zelenski tartışması sonrası şok karar

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları durdurdu. ABD medyasına açıklama yapan Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın, Oval Ofis'te Volodimir Zelenski ile yaşadığı tartışmanın ardından Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Zelenski’nin Ukrayna barış anlaşmasının detaylarını görüşmeyi reddettiği sürece Oval Ofis’e dönmeyeceğini belirtti. Vance, "Avrupalıların Kiev’e destek açıklamalarının kamuoyunda yaptığı etkiyi umursamıyor," dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, Kiev için güvenlik garantileri konusunda en iyi seçeneğin, "Amerikalılara Ukrayna'nın geleceği hakkında ekonomik bir perspektif kazandırmak" olduğunu vurguladı. Ukrayna Parlamentosu ise ABD Başkanı Trump'a, adeta özür niteliğinde bir mesaj gönderdi.

Parlamento, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut destek için teşekkür etti. Mesajda, “Ukrayna Radasi, özellikle kritik minerallerin keşfi alanında ABD ile stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi gerektiğini" belirtti.