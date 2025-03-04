Emekliler dikkat: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam gelecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3,2 büyüdüğünü açıkladı. Bu büyümenin etkisiyle, 1 Ocak 2025 itibarıyla emeklilik başvurusunda bulunanların maaşlarında artış yapılacağı öğrenildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emekliler dikkat: Bu kişilerin emekli aylığına ek zam gelecek
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 Milli gelirdeki artış nedeniyle emekli maaşı hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısı 0,96 puan yükseltildi. Bu değişiklik, emekli aylıklarına %0,73 oranında zam olarak yansıyacak.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, TÜİK’in geçtiğimiz hafta açıkladığı verilere göre, gayri safi yurt içi hasıladaki (GSYH) büyüme emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde değişikliğe yol açtı. Ancak bu değişiklik, yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında emeklilik başvurusunda bulunacak kişileri kapsayacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NİSAN AYINDA YENİDEN HESAPLANACAK

Yeni hesaplama yöntemiyle emekli maaşları, nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde güncellenecek. 1 Ocak 2025 sonrası bağlanacak emekli aylıklarına %0,73 oranında artış yansıtılacak.

Örneğin, 30.000 TL olarak belirlenen bir emekli aylığı 30.219 TL’ye yükselecek. Şubat ve mart aylarında emeklilik dilekçesi verenlerin maaş farkları ise nisan ayında toplu olarak ödenecek. Örneğin, ocak ayında emeklilik başvurusu yapan ve şubat ayında maaş almaya başlayan kişiler, şubat ve mart aylarında oluşan farkı nisan ayında alacak.

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