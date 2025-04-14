Trump'ın tarifesi Çin'e yaradı: Mart ayında ihracat sıçradı

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, ülkenin mart ayı ihracatı yüzde 12,4 artışla 313 milyar 900 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 4,3 düşerek 211 milyar 300 milyon dolar oldu.

Analistler, bu yükselişte Çinli üreticilerin Trump’ın daha fazla gümrük vergisi getireceği yönündeki beklentisiyle öne çekilen sevkiyatların etkili olduğunu ifade etti.

Yılın ilk iki ayında Çin’in ihracatı yüzde 2,3 artarken, ithalatı yüzde 8,4 oranında gerilemişti.

ABD tarafında ise Başkan Trump, teknoloji ürünlerine yönelik bazı tarifelere muafiyet tanınmadığını öne sürdü. Oysa 11 Nisan'da ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre; bilgisayar, akıllı telefon, yarı iletken, çip üretim makineleri, işlemci, modem ve güneş paneli gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutuldu.

Trump ise yaptığı açıklamada, bu ürünlerin fentanil krizi nedeniyle hâlihazırda yüzde 20 oranında vergiye tabi olduğunu ve yalnızca farklı bir tarife kategorisine taşındıklarını belirtti.

Ayrıca Trump, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve elektronik tedarik zincirinin tamamını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.