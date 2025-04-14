Trump'ın tarifesi Çin'e yaradı: Mart ayında ihracat sıçradı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin'e uyguladığı yüzde 145'lik ek gümrük tarifesi, beklenenin aksine Pekin’in lehine sonuç verdi. Çin, tarife artışı ihtimaline karşı mart ayında ihracatını hızlandırarak önemli bir artış kaydetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma: Güncellenme:

Çin Gümrük İdaresi'nin verilerine göre, ülkenin mart ayı ihracatı yüzde 12,4 artışla 313 milyar 900 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 4,3 düşerek 211 milyar 300 milyon dolar oldu.

Analistler, bu yükselişte Çinli üreticilerin Trump’ın daha fazla gümrük vergisi getireceği yönündeki beklentisiyle öne çekilen sevkiyatların etkili olduğunu ifade etti.

Yılın ilk iki ayında Çin’in ihracatı yüzde 2,3 artarken, ithalatı yüzde 8,4 oranında gerilemişti.

ABD tarafında ise Başkan Trump, teknoloji ürünlerine yönelik bazı tarifelere muafiyet tanınmadığını öne sürdü. Oysa 11 Nisan'da ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan yeni düzenlemeye göre; bilgisayar, akıllı telefon, yarı iletken, çip üretim makineleri, işlemci, modem ve güneş paneli gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutuldu.

Trump ise yaptığı açıklamada, bu ürünlerin fentanil krizi nedeniyle hâlihazırda yüzde 20 oranında vergiye tabi olduğunu ve yalnızca farklı bir tarife kategorisine taşındıklarını belirtti.

Ayrıca Trump, Ulusal Güvenlik Tarife İncelemeleri kapsamında yarı iletkenler ve elektronik tedarik zincirinin tamamını yeniden değerlendireceklerini duyurdu.

Proje okulları tartışması sürüyor: Öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor?Proje okulları tartışması sürüyor: Öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor?Eğitim
Büyük elektrik kesintisi olacak, neredeyse tüm ilçelerde: 15 Nisan elektrik kesintileriBüyük elektrik kesintisi olacak, neredeyse tüm ilçelerde: 15 Nisan elektrik kesintileriYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

abd çin
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı Sendika Başkanını yumrukladı, işçiler vazgeçmedi
Zirai don tarımı vurdu
Trump'ın tarifesi Çin'e yaradı
Proje okulları tartışması sürüyor
Bakanlar Kurulu toplantısında önemli başlıklar masaya yatırılacak
HÜRKUŞ yeni tasarımıyla gökyüzünde!
İstanbul'da özel halk otobüslerinde kriz
Nükleer müzakerelerde ikinci perde
Emekli sabah 7’de kuyruğa girdi
İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe!
Çok Okunanlar
2 milyon TL’si olan dikkat! 2 milyon TL’si olan dikkat!
Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı Altın için "düşüş" uyarısı geldi: İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı
Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak Meteoroloji uyardı: 15 Nisan Salı günü bu şehirlerde kar yağacak
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!