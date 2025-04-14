Proje okulları tartışması sürüyor: Öğretmenler sürgüne mi gönderiliyor?

Deneyimli eğitimci Zekeriya Çakmak, Ulusal Kanal’a konuya dair önemli açıklamalarda bulundu. Çakmak, krizin çözülmesi için iki öneri sundu.

Proje okullarında öğrenciler derse girmedi, veliler okul kapılarında açıklamalar yaptı. Şimdi ise proje okullarındaki hareketlilik artmış durumda.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Bu yıl, 27 Haziran’da 4 yılı dolan öğretmenlerin ve 8 yılı tamamlayanların okul ile ilişkisi kesilecek. Yöneticilerin ise 11 Temmuz'da görevleri sona erecek ve ardından yeni bir süreç başlayacak. Bu dönemde başvurular arasından öğretmenler göreve başlayacak.

Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 300 proje okulu bulunuyor. Bu okullarda toplamda 80 bin öğretmen ve 1.300 yönetici görev yapıyor. Okul müdürleri, öğretmen atamalarını ve görevlendirmeleri yaparken Milli Eğitim Bakanlığı da okul müdürlerini atıyor.

Atama ve görevlendirmelerle ilgili iddialar: Proje okullarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçları açıklandıktan sonra, "Muhalif öğretmenler sürgüne gönderiliyor" şeklinde eleştiriler başladı. 11 Temmuz'da yürürlüğe girecek yeni atama ve görevlendirmelerin siyasi olduğu iddiaları da gündemde.

Milli Eğitim Bakanlığı ise, proje okullarında görev süresinin dört yıl olduğunu belirtti. Ayrıca, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin yüzde 81’inin sendikalı olduğu ifade edildi.

Sendika ve atama şeffaflığı: Zekeriya Çakmak, bu konuda önemli bir öneri sundu. Çakmak, “Bakanlık, yüzde 81’lik sendikalı öğretmen diliminin hangi sendikalara üye olduğunu açıklamalı. Bu bilgi şeffaf bir şekilde toplumla ve eğitim camiasıyla paylaşılmalı. Bu yapılmadığı sürece, tartışmalar devam edecektir,” dedi.

Öğretmen atamaları için sınav önerisi: Çakmak, proje okullarında görev alacak öğretmenlerin sınavla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. "Öğretmen ve yönetici alımlarında mutlaka yazılı bir sınav yapılmalı. Önceden fen liselerine öğretmen alırken yapılan sınav, toplumda tartışma yaratmadan gerçekleştiriliyordu. Bu tür sınavlarla kaotik ortamdan kurtulmak mümkün olacaktır," dedi.