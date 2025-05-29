Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Saldırı için doğru zaman değil

“Dürüst olmak gerekirse, evet, böyle bir uyarıda bulundum. Bunun şu anda yapılmasının çok uygunsuz olacağını söyledim çünkü bir çözüme çok yakınız. Bu her an değişebilir. Bir telefon görüşmesiyle bile değişebilir. Ancak şu anda İran’ın bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum. Eğer bunu başarabilirsek, bu birçok hayat kurtarır.”

Trump, gazetecilerin soruları üzerine İran’ın nükleer tesislerinin kapsamlı şekilde denetlenmesini hedefleyen güçlü bir anlaşma istediklerini belirtti.

“Denetçilerle birlikte sahaya girebileceğimiz, istediğimizi elde edip gerektiğinde yok edebileceğimiz güçlü bir anlaşma olmalı,” dedi.

ABD merkezli CNN International, Trump’ın iyimserliğini destekleyen bir haber yayınladı. Müzakerelere yakın kaynaklara dayandırılan haberde, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer müzakerelerin 6. turunda anlaşmanın imzalanabileceği iddia edildi.

Öte yandan Reuters’in, İran’ın anlaşma karşılığında uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya alacağı yönündeki haberi, Tahran tarafından yalanlandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, “Uranyum zenginleştirme İran açısından pazarlık konusu yapılmayacak bir ilkedir,” dedi.

Bekayi, İran’ın nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu vurgulayarak bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade etti.