Barselona'da Dünyanın En Kötü Filmleri Festivali'nde Dünyayı Kurtaran Adam gösterilecek

Dünyanın en kötü filmlerinin kutlandığı Cutrecon Festivali, bu yıl ilk kez Barselona’da düzenlenecek. 6-7 Haziran tarihleri arasında Cines Verde ve Casinet de Hostafrancs sinemalarında gerçekleşecek festivalde, sinema tarihinin “kötü olduğu kadar kült” yapımları izleyiciyle buluşacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barselona'da Dünyanın En Kötü Filmleri Festivali'nde Dünyayı Kurtaran Adam gösterilecek
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Daha önce 14 yıl boyunca Madrid’de düzenlenen festival, bu yıl Barselona’ya taşınıyor. Etkinlikte Türk sinemasından dikkat çeken yapımlar da yer alıyor. 1982 yapımı Dünyayı Kurtaran Adam ve yine Türk yapımı Yıldız Savaşları filmi festival programında öne çıkan başlıklar arasında.

Festivalin diğer dikkat çekici filmleri arasında 4K formatında yeniden hazırlanan Super Mario Bros yer alıyor. Ayrıca, İspanyol yönetmen Pedro Temboury’e özel bir bölüm ayrıldı. Malaga doğumlu yönetmenin Torremolinos’ta Ölümüne Karate ve Hitler’in Penisini Çaldılar gibi filmleri, saygı gösterimi kapsamında izleyiciyle buluşacak.

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