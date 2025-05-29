İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı: Ulaşım ve temizlik hizmetleri aksadı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı. Kent genelinde belediye hizmetleri aksadı; ulaşım, temizlik ve sosyal hizmetlerde ciddi aksamalar yaşandı.

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İzmir’de 23 bin işçi greve çıktı: Ulaşım ve temizlik hizmetleri aksadı
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DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yaklaşık 5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, özellikle ücret artışı konusunda tıkanma yaşadı.

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu şube üyesi yaklaşık 23 bin işçi greve çıktı. İşçiler, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya geldi.

Grev nedeniyle otobüs, otopark, anaokulu ve temizlik gibi birçok alandaki belediye hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin son dakikaya kadar sürdüğünü ancak uzlaşma sağlanamadığını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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