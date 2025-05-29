Meteorolojiden yarın için uyarı: Bu bölgelerde sel ve dolu tehlikesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 30 Mayıs Cuma günü batı ve iç bölgelerde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Meteorolojiden yarın için uyarı: Bu bölgelerde sel ve dolu tehlikesi
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Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Isparta, Burdur ve Antalya’nın iç ilçeleri) ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Eskişehir’in güney ve doğusu, Konya’nın kuzeyi ve Ankara’nın güney ve batı ilçeleri) yerel kuvvetli yağış alacak.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

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