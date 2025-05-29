Bakanlık listesini güncelledi: Bu peynirleri sakın tüketmeyin!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine ilişkin yürüttüğü denetimlerin ardından kamuoyuyla paylaştığı “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Tüketilmesi Halinde Sağlığı Tehlikeye Atacak Gıdalar” listelerini güncellemeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakanlık listesini güncelledi: Bu peynirleri sakın tüketmeyin!
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28 Mayıs Çarşamba günü açıklanan son listede yer alan bazı peynir markaları büyük şaşkınlık yarattı. Bakanlık, listede yer alan ürünlerin insan sağlığına zarar verebileceğini ve tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık listesini güncelledi: Bu peynirleri sakın tüketmeyin! - Resim : 1

Bakanlık listesini güncelledi: Bu peynirleri sakın tüketmeyin! - Resim : 2

Bakanlık listesini güncelledi: Bu peynirleri sakın tüketmeyin! - Resim : 3

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