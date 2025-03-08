Türk Heyeti, 9 Mart'ta Amman’da bölgesel sorunları ele alacak

Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu toplantıda, güvenlik, terörizmle mücadele ve organize suçlarla mücadele gibi önemli başlıklar ele alınacak. Ayrıca bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi ve işbirliği fırsatlarının tartışılması bekleniyor.

Daha önce, Bakan Fidan ve beraberindeki heyet, 15 Ocak 2025'te Suriyeli, 6 Ocak 2025'te Ürdünlü ve 14 Mart 2024'te Iraklı yetkililerle Ankara ve Bağdat'ta benzer formatta toplantılar gerçekleştirmişti. Bu toplantılar, işbirliği alanlarının tüm boyutlarıyla ele alınmasını ve bölgesel sahiplenme anlayışı çerçevesinde bölgesel sorunlara çözüm bulunmasını amaçlıyor.