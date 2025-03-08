Bakanlık duyurdu: Yenilenmiş ürün satışına yeni düzenleme

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, aracılık sözleşmesinde belirtilmeden veya satıcıdan önceden onay alınmaksızın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olarak cayma hakkı süresi belirlenemeyecek.

Ayrıca, aracılık sözleşmesinde cezai şartlar için gerekli durumlar dışında, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı tarafından, satıcıdan açıklama talep edilmeden cezai şart uygulanamayacak.

Dahili iletişim sistemindeki veriler, aracılık sözleşmesi süresince ve sona ermesinin ardından bir yıl boyunca satıcılar tarafından görüntülenebilecek, kaydedilebilecek ve değiştirilmeden kopyalanabilecektir.

Satıcıların, faaliyet gösterdikleri elektronik ticaret pazar yerlerinde satış verilerini bedelsiz taşıma hakkı sağlanacak. Ayrıca, bu verilere ve bunlardan elde edilen işlenmiş verilere bedelsiz ve etkin bir şekilde erişim sağlayabilecekler.

İNDİRİM BÜTÇESİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla yenilenmiş ürün sisteminin yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapıldı. "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının reklam ve indirim bütçelerinin yüzde 5'ine kadar olan harcamalar ilgili bütçelere dahil edilmeyecek.

Büyük ölçekli elektronik ticaret sağlayıcılarının, piyasadaki rakiplerini dışlayıcı ve rekabeti bozucu şekilde indirim yapmalarının önüne geçebilmek amacıyla indirim bütçesine sınır getirilmiştir.

Afetler sonrası ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin katılımını sağlamak amacıyla yapılacak indirimlerin sosyal faydası dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınarak yapılan indirimler, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının indirim bütçelerinden sayılmayacak.

Ayrıca, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının, yurt dışına yapılan satışlarla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yetkililerden temin etmek, denetimlerin yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak ve teknik altyapıyı kurmakla yükümlü olacağına dair düzenlemelere de yer verilmiştir.