Türk Macar dostluğu için sıcak temas

Macaristan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Viktor Orban ile görüştü.

Erdoğan burada, Macaristan Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılacak.

HEYETTE HAKAN FİDAN DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda Macaristan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Erdoğan'a Budapeşte ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik etti.

ORBAN'LA İKİLİ GÖRÜŞME

Başkent Budapeşte’deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’ndan Karmelita Manastırı’na gelen Erdoğan burada Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Erdoğan ve Orban arasındaki toplantıda, ikili ilişkilerin tüm boyutları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.