Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurları Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) limanlarını ziyaret edecek.

Mert Sagit Mert Sagit
Türk savaş gemileri KKTC limanlarını ziyaret edecek
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu Girne Limanı, TCG Bartın (F-504) Karakol Gemisi de Gazimağusa Limanı'na 27 Eylül'de demirleyecek.

Türk savaş gemileri, cuma günü 10.00-17.00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak.

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