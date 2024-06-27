Doğu Akdeniz’de uzun süren sessizliğin ardından yeni bir NAVTEX restleşmesi yaşandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimince Türk kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde yayınlanan denizcilik bildirimine, Türkiye sert bir karşı bildirimle yanıt verdi.



Güney Kıbrıs’ın Larnaka İstasyonundan, 23 Haziran’da dikkat çeken bir NAVTEX yayınlandı. Duyuruda, temmuz ayı içinde Doğu Akdeniz’deki geniş bir sahada kablo döşeme faaliyeti yapılacağı belirtildi.



İtalyan bayraklı gemi tarafından yürütülecek faaliyetin, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki kablo anlaşması kapsamında yapılacağı öğrenildi.



Rum Kesimi’nin duyurusuna Türkiye, sert bir karşı bildirimle yanıt verdi. Mesajda, söz konusu faaliyet alanının Türk kıta sahanlığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eşit haklarını ihlal ettiği vurgulandı.Bildirimde, “Rum Yönetimi’nin, kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları, Türkiye tarafından kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir.” Denildi.



Türkiye, daha sonra, İtalyan Geminin Türk kıta sahanlığı içinde hangi koordinatlarda çalışma yapabileceğine dair yeni bir bildirim yayınladı. Bunun üzerine Güney Kıbrıs da bir karşı duyuru yaparak, Türkiye’ye tepki gösterdi ve bildirimi iptal etmesini istedi.



Doğu Akdeniz’deki restleşme, Rum ve Yunan basınında geniş yer buldu. Rum basını gelişmeyi “Türk Meydan Okuması” başlığıyla haberleştirdi. Yunan basınında da, “Türkiye Akdeniz’de sahaya dönüyor.” değerlendirmesi yapıldı.



Pentapostagma gazetesinin haberinde, “Türk filosunun bölgede en az bir veya iki fırkateyninin bulunması ve sıklıkla Libya ile tatbikatlar yapması tesadüf değil.” Denildi.