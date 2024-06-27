İsrail vatandaşları ülkelerinden kaçıyor

İsrailliler ülkelerinden kaçıyor. İsrail medyasında çıkan haberlere göre 10 milyon nüfuslu İsrail’de 500 binden fazla vatandaş ülkeyi terk etti. İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett sosyal medyadan İsraillilere ülkeyi terk etmeme çağrısında bulundu.



İsrail haber sitesi Zman Yisrael, savaşın ilk 6 ayı içinde yarım milyondan fazla İsraillinin ülkeyi terk ettiğini ve geri dönmediğini yazdı.



İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun verileni göre İsrail’in şu anki nüfusu 9 milyon 900 bin. Ülkeden ayrılıp geri dönmeyenlerin sayısı ise 500 binden fazla.



Yani her 20 İsrailliden biri ülkesini terk etmiş durumda.



İsrail eski Başbakanı Naftali Bennett ise sosyal medyadan İsraillilere ülkeyi terk etmeme çağrısında bulundu.



Bennett İsrail’in içinde bulunduğu durumu şu sözlerle ifade etti:





- Bağımsızlık Savaşı'ndan bu yana en zor dönemden geçiyoruz; Uluslararası boykot, caydırıcılığın zedelenmesi, 120 İsraillinin esaret altında olması, binlerce yaslı aile, terk edilmiş Celile (Kuzey İsrail), binlerce yerinden edilmiş insan. Sadece kendilerini düşünen bakanlar, ekonomi üzerindeki kontrolün kaybı ve bütçe açığı.



İsrail’de kalan halk ise Netanyahu hükümetinin istifasını istiyor.



İsrailliler, Savunma Bakanlığı önünde, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin getirilmesi için anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.



Göstericiler, Begin Caddesi’ni trafiğe kapatarak Benjamin Netanyahu’yu protesto etti.



Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yönelik casusluk iddiaları üzerine İsrail Büyükelçisi'ni çağırdı.



Büyükelçiye Hollanda’nın Ceza Mahkemesi’nin yaptığı soruşturmaların engellenmesinden duyduğu rahatsızlık iletildi.