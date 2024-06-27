Türk yargısı AİHM baskısına meydan okudu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir kez daha FETÖ’cüleri akladı. Mahkeme, 347 FETÖ hükümlüsü için hak ihlali kararı verdi. Karardan bir gün sonra ise, Ergenekon kumpası davasında, FETÖ'cü eski hakim ve savcılara ceza yağdı.

Türk yargısı AİHM baskısına meydan okudu
Editör: Haber Merkezi
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Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye baskı aracı olarak kullandığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yine FETÖ’cüleri aklayan bir karara imza attı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi, 25 Haziran’da 3 farklı dosyada 347 FETÖ hükümlüsü hakkında hak ihlal kararı verdi. Türkiye’yi toplamda 1,6 milyon avro ödemeye mahkum etti.

Kararda, Bylock, Bank Asya'dan hesap açma, “F” seri numaralı ABD doları bulundurma, FETÖ’ye bağlı kurum ve kuruluşlara üye olma, örgüte finans sağlama gibi pek çok delil yok sayıldı.

Son kararlarla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin akladığı FETÖ hükümlülerinin sayısı 2 bin 61’e yükseldi.

Batı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini Türkiye’ye baskı aracı olarak kullanıyor. FETÖ’cülere verilen ihlal kararlarının yanı sıra Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi isimler üzerinden de Türk yargısına gözdağı verilmek isteniyor. Başta firari FETÖ’cüler olmak üzere Türkiye’den de bazı isimler, AİHM kararlarını gerekçe göstererek yargı mensuplarına baskı uygulamaya çalışıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Türkiye’yi tazminata mahkum eden kararından bir gün sonra FETÖ’nün Ergenekon kumpası davasında kararlar açıklandı. FETÖ'cü eski hakim ve savcılara ceza yağdı. Cezalar, Türk yargısına baskı kurmaya çalışan Batı’ya, Türkiye’nin yanıtı olarak yorumlandı.

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