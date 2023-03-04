Türkiye-BAE Serbest Ticaret Anlaşması

"Türk milleti, bu zor gününde kendisine uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Güçlü temellere dayanan Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin her alanda kaydettiği gelişme bizler için iftihar vesilesidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50'nci yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihî bir nitelik taşıyor. Anlaşmayla ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hâle getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticaretinin önündeki engeller kalkacak, KOBİ'ler dâhil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır.

İmzalanan anlaşmayla Avrupa'dan Kuzey Afrika'ya, Rusya'dan Körfez'e uzanan sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin kurucusu merhum Zayid bin Sultan en-Nehyan'ın vizyonunun iki ülke arasında ulaştığı nokta bakımından belirleyici olduğunu kaydederek, kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini söyledi.

Anlaşmada emeği geçenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok sevgili kardeşim Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve validesini, tüm ailesini yine şahsım, eşim ve Türk milleti olarak kalbi duygularla selamlıyorum. En kısa zamanda bir araya gelme dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.