Türkiye ile Kırgızistan arasında milletlerarası anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında 9 Haziran 2021'de, Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşma"nın onaylanmasına karar verildi.

Buna göre iki ülkede karşılıklı kültür merkezleri kurulacak.

Anlaşmayla taraflar arasında kültür, bilim ve eğitim alanlarında dostluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarının anadilleri ve ulusal kültürel kimliklerini korumalarına yardımcı olunması hedefleniyor.

Taraf devletlerin dili, tarihi ve kültürü hakkında karşılıklı bilgi birikiminin teşvik edilmesinin amaçlandığı anlaşmayla, iki ülkenin kuruluşları arasında doğrudan temasların kurulması ve kültürel, bilimsel ve bilgisel işbirliğinin genişletilmesi planlanıyor.