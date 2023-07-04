Türkiye ile Mısır ilişkileri normalleşiyor! Doğu Akdeniz'de denklem değiştirecek yakınlaşma

Türkiye ve Mısır diplomatik ilişkilerini büyükelçilik seviyesine çıkardı. 2 ülke yaptığı ortak açıklamada yeniden normalleşmenin hedeflendiğini vurguladı. Bu süreç Suriye ve Libya ile ilişkiler başta olmak üzere bölge açısından da oldukça kritik.

Son Güncelleme:

Yeni dönemle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan daha fazla yararlanması sağlanacak ve enerji bağımsızlığı için de harekete geçilmiş olacak. İş birliği güvenlik açısından da şart.

Türkiye ile Mısır 10 yıllık aradan sonra diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu. Doğu Akdeniz'de iş birliği açısından oldukça önemli olan ilişkiler büyükelçilik seviyesine taşındı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i atadı.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri Mısır ile yeni dönemin başlamasına katkı sağladı. Yapılan ortak açıklamada Türk ve Mısır halklarının çıkarlarına dikkat çekildi. Karşılıklı irade vurgusu yapıldı.

Bu normalleşme adımı yalnız 2 ülkeyi değil bölgeyi de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Burada da Suriye ile ilişkiler daha çok önem kazanıyor.
SES AÇ//eski bakan...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacak normalleşmeyle birlikte enerji bağımsızlığında da atak yapılması hedefleniyor.

Başta İsrail ve Yunanistan'ı telaşlandıran iş birliği güvenlik açısından da şart.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mısır # türkiye # doğu akdeniz # hakan fidan

Benzer Videolar

Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında konuştu! Hakan Fidan, İsveç'in NATO'ya üyeliği hakkında konuştu!
"Suriyelilerin geri dönüşü için..." "Suriyelilerin geri dönüşü için..."
Kritik toplantı 6 Temmuz'da! Kritik toplantı 6 Temmuz'da!
Erdoğan ve Miçotakis görüşecek Erdoğan ve Miçotakis görüşecek
Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak proje: HAKİM Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak proje: HAKİM
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak helikopter tatbikatı Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak helikopter tatbikatı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
"Türkiye NATO'da zorunlu baş ağrısı" "Türkiye NATO'da zorunlu baş ağrısı"
Zengezur Koridoru'nda İsrail'in hesabı Zengezur Koridoru'nda İsrail'in hesabı
Erdoğan Eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti Erdoğan Eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 Golden Boy 2023 oylama açık!
3 4 Temmuz Resmi Gazete kararları
4 Altın fiyatları bugün ne kadar?
5 Tüm Türkiye'yi ağlatan Ali Cabbar neden öldü?