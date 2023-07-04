Türkiye ile Mısır ilişkileri normalleşiyor! Doğu Akdeniz'de denklem değiştirecek yakınlaşma

Yeni dönemle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan daha fazla yararlanması sağlanacak ve enerji bağımsızlığı için de harekete geçilmiş olacak. İş birliği güvenlik açısından da şart.

Türkiye ile Mısır 10 yıllık aradan sonra diplomatik ilişkilerini yeniden kurdu. Doğu Akdeniz'de iş birliği açısından oldukça önemli olan ilişkiler büyükelçilik seviyesine taşındı. Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Salih Mutlu Şen’i, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr Elhamamy’i atadı.

Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle ilişkileri Mısır ile yeni dönemin başlamasına katkı sağladı. Yapılan ortak açıklamada Türk ve Mısır halklarının çıkarlarına dikkat çekildi. Karşılıklı irade vurgusu yapıldı.

Bu normalleşme adımı yalnız 2 ülkeyi değil bölgeyi de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Burada da Suriye ile ilişkiler daha çok önem kazanıyor.

SES AÇ//eski bakan...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kaynaklardan daha fazla yararlanmasına katkı sağlayacak normalleşmeyle birlikte enerji bağımsızlığında da atak yapılması hedefleniyor.

Başta İsrail ve Yunanistan'ı telaşlandıran iş birliği güvenlik açısından da şart.