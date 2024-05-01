Türkiye, İsrail'e karşı UAD'de açılan davaya müdahil olacak

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya müdahil olacak. Bu adımla Uluslararası Adalet Divanındaki sürece katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye, İsrail'e karşı UAD'de açılan davaya müdahil olacak

Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında 29 Aralık 2023'te açtığı davanın hemen ardından, 3 Ocak 2024'te yaptığı açıklamayla bu başvuruyu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Güney Afrika, Soykırım Sözleşmesi hükümlerinin ihlali gerekçesiyle çeşitli aşamalarda ihtiyati tedbir talep etti. Bu başvurular üzerine Divan, 26 Ocak ve 28 Mart'ta bir dizi ihtiyati tedbir kararı aldı.

Türkiye, her aşamada yaptığı açıklamalarla Divan tarafından hükmedilen ihtiyati tedbir kararlarının, İsrail tarafından derhal ve tam olarak uygulanmasını beklediğini vurguladı.

Gelinen aşamada Türkiye, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davaya müdahil olmaya karar verdi.

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