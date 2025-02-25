Türkiye ve Irak'tan Sınır güvenliği hamlesi

Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Sınır Muhafızları Komutanı Korgeneral Muhammed es-Saidi ile Ankara’da bir araya gelerek sınır güvenliği konularını görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak sınırında güvenliğin artırılması ve istihbarat paylaşımının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Irak’ın son dönemde sınır güvenliğini sağlamak için hayata geçirdiği yeni projeler oldu. Rudaw’a konuşan Irak Sınır Muhafızları Komutanlığı Medya ve İletişim Direktörü Tümgeneral Haydar Kerhi, Irak’ın Türkiye sınırında yeni güvenlik üsleri kurduğunu belirtti. Ayrıca, Suriye sınırında da önlemlerin artırıldığını, beton duvarlar ve dikenli tellerle sınır güvenliğinin güçlendirildiğini ifade etti.