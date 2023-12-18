Türkiye ve Macaristan Arasında 17 Maddelik İş Birliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Altıncı Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığındaki Konsey Toplantısı'nın ardından iki ülke arasında 17 maddelik işbirliği anlaşması yapıldı.

Anlaşmalar sırasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Macaristan yetkilileri hazır bulundu.

İmzalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında Stratejik Ortaklığın Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Düzeyine Yükseltilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri'yi imzaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında Mezun Politikaları ve Burs Programları Konusunda İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak tarafından imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı arasında 2025 Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı İşbirliğine Niyet Beyanı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak imza altına aldı.