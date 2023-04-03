Türkiye ve Suriye Büyükelçileri Moksova'da bir araya geldi
Türkiye, Suriye, Rusya, İran Dışişleri Bakanları toplantısı 3-4 Nisan'da Moskova'da yapılacak. Toplantı öncesi Türkiye ve Suriye'nin Moskova Büyükelçileri, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Türkiye ve Suriye arasında normalleşme adımları atılıyor. Türkiye ve Suriye'nin Moskova Büyükelçileri, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda bugün bir araya geldi.
BAKANLAR NİSANDA GÖRÜŞECEK
Türkiye ve Suriye arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleşecek toplantının tarihi açıklandı. İki ülkenin yanı sıra Rus ve İranlı bakanların da katılacağı toplantı 3-4 Nisan'da gerçekleşecek.
Türkiye ve Suriye'nin Moskova Büyükelçileri Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi— Ulusal Kanal (@ulusalkanal) April 3, 2023
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