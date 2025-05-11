Türkiye’de tarihi zirve mi geliyor? Putin ve Zelenski perşembe buluşabilir

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, kanlı çatışmalara son vermek için Ukrayna ile müzakere masasına oturmayı teklif ettiğini duyurdu. Putin’in, perşembe günü Türkiye'de görüşme önerdiğini belirten Trump, Ukrayna'nın bu çağrıyı derhal kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor gibi görünüyor, ancak çatışmalara olası bir son bulmak için Perşembe günü Türkiye’de görüşmeyi teklif etti. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşma ihtimali olup olmadığını görebilirler. Anlaşma mümkün değilse, Avrupa liderleri ve ABD mevcut durumu net bir şekilde anlayabilir ve buna göre pozisyon alabilir.

Ayrıca, Ukrayna’nın, II. Dünya Savaşı zaferini kutlayan Putin’le bir anlaşmaya varmak isteyip istemediğinden şüphe etmeye başlıyorum. Unutulmamalı ki bu zafer, Amerika Birleşik Devletleri olmadan asla kazanılamazdı. Görüşme şimdi yapılmalı!”

Açıklamanın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bir açıklama yaparak Putin’in teklifine olumlu yanıt verdi. Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

“Diplomasiye zemin oluşturmak için yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesi bekliyoruz. Daha fazla ölümün anlamı yok. Ve ben Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Şahsen. Umarım bu kez Rus tarafı bahane üretmez.”