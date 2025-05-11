İstanbul yeniden masada: Rusya teklif etti, Türkiye ev sahibi olmaya hazır

Erdoğan, “Türkiye olarak kalıcı çözüme ulaşacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız” mesajını verdi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova’nın önerisini kabul etmedi.

Putin, cumartesi gecesi Kremlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini belirterek, “15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği İstanbul’da, doğrudan görüşmelerin ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını öneriyoruz” dedi.

Rus lider, tekliflerinin hâlâ masada olduğunu vurgulayarak, “Karar artık Ukrayna yönetimi ve onların küratörlerine ait” ifadelerini kullandı.

Pazar günü iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin’in önerisini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Görüşmede, Türkiye’nin kalıcı barışı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığı vurgulandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump da Putin’in önerisini değerlendirdi. Trump, “Rusya ve Ukrayna için potansiyel olarak harika bir gün” açıklamasını yaptı.

Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Moskova’nın İstanbul önerisine karşı çıktı. Kiev yönetimi, Batılı liderlerle yaptığı temaslar sonucunda farklı bir ateşkes yaklaşımı benimsedi.

Zelenski, Avrupa liderlerinin Moskova’ya yönelik çağrısını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Kiev’de yaptıkları görüşmelerin ardından, “Moskova hiçbir ek koşul ileri sürmeden, derhal 30 günlük bir ateşkesi kabul etmelidir” çağrısında bulunmuştu.