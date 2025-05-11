Ulusal Kanal için yeni yol haritası: Görev Vakfı’ndan seferberlik çağrısı

Açılış konuşmasını yapan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Ataer, toplantının divan başkanlığı görevini de üstlendi. Ataer, Ulusal Kanal’ın Türkiye’nin kritik dönemlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek şunları söyledi:

“Bizi önemli bir süreç bekliyor. Ulusal Kanal’ın bu dönemde öncü bir rol üstlenmesi gerekiyor. Televizyonculuk anında aksiyon almayı gerektirir. ‘Kamerayı kap, in meydana, yayına giriyoruz’ diyebilecek bir refleksle hareket etmeliyiz. Bu da ancak hazır bir ekip ve güçlü teknik altyapıyla mümkündür.”

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel ise konuşmasında vakfın kuruluş felsefesine dikkat çekerek, bugüne kadar olduğu gibi zorlukların üstesinden gelmeye devam edeceklerini ifade etti:

“Ulusal Kanal, 31 yıl önce ‘Soba borusundan uzaya çıktık’ şiarıyla kuruldu. Olmaz denileni başardık. Bugün de benzer bir kararlılıkla hareket ediyoruz. Eksiklerimiz var, yükümüz ağırlaştı ancak geçmişte nasıl çözdüysek bugün de çözüm üretiriz. Şartlar eşit olduğunda Ulusal Kanal’ı kimse tutamaz.”

Toplantıda Ulusal Kanal’ın teknik altyapısının güçlendirilmesi, eksiklerin giderilmesi ve mütevelli heyeti üyelerinin sayısının artırılması yönünde kararlar gündeme geldi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de toplantıya katılarak Görev Vakfı’nın tarihsel önemine dikkat çekti:

“Görev Vakfı, sıradan bir vakıf değil. Ne ağaların ne şeyhlerin vakfı… Bu vakıf Türk milletinin tarih boyunca biriktirdiği değerlerin temsilcisidir. Fedakârlığın, paylaşmanın, birlikte üretmenin ve geleceği inşa etmenin adıdır. Şimdi görevimiz bu değerleri büyütmek ve daha fazla kişiyi bu çatı altında buluşturmaktır.”